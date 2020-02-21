شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزيرة التضامن: إعداد قاعدة بيانات لذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي لقاء مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال رعاية ذوى الإعاقة من الصم وضعاف السمع ومسؤولي التأهيل بالوزارة وعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بمجال الإعاقة منهم الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة وصفاء جودة رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع والدكتور مخلص محمود عميد كلية تربية نوعية جامعة القاهرة وممثلين عن روتاري مصر وشركة امريكانا بمقر الوزارة للتعرف على أهم القضايا المتعلقة بحقوقهم ومتطلباتهم من حيث التشغيل والاتاحة وذلك في اطار بناء استيراتيجية جديده في التعامل مع قضايا الاشخاص ذوى الاعاقة.

أوضحت القباج خلال اللقاء أن الوزارة بصدد اعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصم وصعاف السمع في مصر على الموقع الإلكتروني للوزارة حيث سيتم البدأ بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة مثل الصم وذوي الإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغي ومتلازمة داون وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصار القامة وسيتم الإعلان على الموقع عن اتاحة تسجيل بيانات المعاق بحيث يتم الرد عليه مباشرة بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة كما أشارت الوزيرة للخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة 15044.

وأوضحت " القباج" أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التأكد من قياس سمع المواليد الجديده خاصة في المناطق الريفية ووتوفير خدمات تأمين صحي يشمل ذوي الإعاقة جميعاً كما سيتم إطلاق حملة كبيرة لتوفير السماعات وتركيب القوقعة وصيانتها وتدوين لغة الإشارة في الجامعات واعتماد مترجمي الإشارة رسميا وانشاء قاعدة بيانات لهم ووجود قاموس معتمد للغة الإشارة بالإضافة الى الإعفاء الجمركي لجميع الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة واعفائهم من التجنيد ومساعدة الطلاب غير القادرين من ذوي الإعاقة وتحفيز الطلاب الناجحين.

أضافت أن الوزارة تسعى حالياً للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحصول على المعاش التأميني لوالدها كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين وفقاً لقانون ذوي الإعاقة مؤكدة على أن بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بهم سيتم تجديدها كل 5 سنوات دون الحاجة الى إعادة الكشف الطبي مرة أخرى لذوي الاعاقات المستمرة، كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوي على مهارات المعاق وامكانياته.

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وتسعى الوزارة لتعيين عدد من متحدثي لغة الإشارة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية أو انتدابهم لسهولة التواصل مع المواطنين وكسر عزلة الأصم وتفعيل مبادرة ( شاور واحنا ننفذ ) التي تتضمن اتاحة مكتب خاص لخدمة الصم في جميع المصالح الخدمية مثل التراخيص والبنوك والسجل المدني وغيرها.

وقد أعرب الدكتور أشرف مرعى رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة عن سعادته بتلك الخطوة وأشاد بدور وزارة التضامن في جمع قيادات العمل الأهلي والنشطاء والمهتمين بمجال ذوي الإعاقة واقترح تفعيل المبادرة في كافة المجالات وأوصى بضرورة تواجد اتحاد الصناعات في الفترة القادمة لما له من خبرة كبيرة في مجال تشغيل ذوى الإعاقة.

كما تم خلال اللقاء استعراض العديد من المقترحات والتحديات وكيفية تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها توفير ميزانية خاصة لمدارس الصم لشراء المستلزمات والاحتياجات للتدريب على المهن المختلفة من أجل تعليم وجودة أفضل وتشجيع رجال الأعمال للتبرع لتلك المدارس وتأهيل المدرسين لتعلم لغة الإشارة وإعطائهم بعض الامتيازات لتحفيزهم للاستمرار فى التدريس، كما تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة دمج ذوى الإعاقة من الصم فى النظام التعليمى من خلال إقامة مزيد من المدارس الخاصة بهم وتمكينهم من الدخول إلى النظام الثانوى العام لتأهيلهم لكليات البحث العلمي ومحاولة زيادة نسبة قبولهم فى الجامعات لتصل إلى 10 أو 15% من عدد طلاب كل كلية.