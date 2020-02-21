شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تهنئ مجدى يعقوب لحصوله على جائزة "صناع الأمل" من حاكم دبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بخالص التهئنة إلى جراح القلب المصري العالمي السير مجدي يعقوب، عضو المجلس الرئاسي الاستشاري لعلماء مصر والرئيس الشرفي لمؤتمرات مصر تستطيع، على منحه جائزة "صنّاع الأمل" من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن "الدكتور مجدي يعقوب رمزًا مصريًا وعربيًا مميزًا في مجال العمل الخيري والإنساني على مستوى العالم، ونموذج ملهم لكل أبناء مصر بالداخل والخارج في الإيجابية والعطاء دون كلل أو ملل أو انتظار مقابل، حتى أصبح بالفعل منارة للأمل بتفاؤله ودأبه".

وتجدد وزيرة الهجرة التأكيد على أن خبراء وعلماء مصر في الخارج هم دائمًا أصحاب بصمات مؤثرة في مجتمعاتهم، وحريصون على رفع اسم مصر عاليًا في مختلف دول العالم.

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يأتي ذلك بعد تكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي صنّاع الأمل الخمسة المتأهلين لنهائيات مبادرة صناع الأمل بمكافأة مالية بقيمة مليون درهم إماراتي لكل منهم، لتبلغ قيمة جائزة "صناع الأمل" خمسة ملايين درهم إماراتي، وقلد الدكتور مجدي يعقوب بوشاح محمد بن راشد للعمل الإنساني لقاء جهوده في العمل الخيري والإنساني وإنجازاته الطبية والعلمية.

كما تم تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات لدعم إنشاء وتجهيز مستشفى الدكتور مجدي يعقوب، فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، 360 مليون جنية مصريا.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، أعلن عن تبنيه مشروعا إنسانيا جديدا، ونشر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها أنه سيخصص ريع حفل "صناع الأمل" لهذا العام، لمشروع مستشفى الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيرى فى مصر، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

وأوضح محمد بن راشد أن الهدف من "صناع الأمل" صنع أمل جديد لآلاف القلوب المحتاجة للرعاية، بعدما أكد مشاركة 92 ألفًا في صناع الأمل في دورته الثالثة، من 15 دولة عربية و23 دولة أجنبية.