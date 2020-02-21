ضبط عاطل انتحل صفة مفتش بوزارة الصحة للنصب على المواطنين بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل انتحل صفة مفتش أغذية بوزارة الصحة بمنطقة الزيتون يقوم بالنصب على المواطنين.

تمكن المقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث قسم شرطة الزیتون، والنقيب أحمد صبري، معاون المباحث، وبصحبتھم القوة المرافقة من ضبط المدعو م ع عاطل وبحوزته المضبوطات التالیة 2 بطاقة رقم قومي باسمه بمحل إقامة مختلفة، كارنیه منسوب صدوره من وزارة الصحة باسم ع س على مزور، مبلغ مالي 600 جنیه، ھاتف محمول حال قیامه بانتحال صفة مفتش أغذیة بوزارة الصحة والنصب على "أ.ح"، صاحب محل الكائن بمحل الضبط وبسؤال المجني علیه قرر بسابقة قیام المتھم بالاستیلاء منه على مبلغ مالي 5 آلاف جنیه عقب إیھامه بأنه مفتش أغذیة بوزارة الصحة وقدرته على إنھاء إجراءات محضر سبق تحریره ضده بقیمة 50 ألف جنیه.

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بمواجھة المتھم أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجني علیه أیدھا ، و اعترف بحیازته للمضبوطات بقصد استخدامھا في النصب على المواطنین بإسلوب انتحال صفة مفتش أغذیة بوزارة الصحة وبتطویر مناقشته للربط بینه وبین القضایا المجھولة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامیاً تخصص نشاطھ في النصب علي المواطنین وأقر بارتكابه واقعة نصب أخري بذات الأسلوب على النحو التالي الاستیلاء علي مبلغ مالي 500 جنیه من "م.ص" صاحب كشك سجائر كائن الدقي

/ جیزة ومقیم 15 شارع دایر الناحیة بذات الدائرة مقابل إنھاء إجراءات تجدید ترخیص الكشك ملكه وباستدعاء المجني علیه الأخیر تعرف على المتھم واتھمه بالنصب علیه وأضاف بعدم قیامه بتحریر محضر.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء مازن عبد الشافي، مساعد فرقة الزيتون، إلى النيابة العامة.