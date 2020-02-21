"دبحته واحنا بناكل".. المتهم بقتل صديقه بدار السلام: "حاول التشهير بأمي وأختي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهر في كشف غموض مقتل تاجر مخدرات داخل شقته بدار السلام.

تبلغ للمقدم وسام عطية، رئيس مباحث دار السلام، من شرطة النجدة بشخص متوفي داخل شقة بعقار، وبالانتقال والفحص عُثر على جثة "م.ح"، عاطل مُسجاه على ظھرھا أعلى أریكة بصالة الشقة ومغطاة ببطانیة یرتدي ملابسه كاملة وبھا 3 جروح طعنية بمنطقة الصدر وجرح بالمعصم الأیسر وجرح ذبحي بالرقبة وعثر بجوار الجثة على سلاح أبیض سكین متوسط الحجم كذلك علیه آثار دماء وتبين سلامة جمیع منافذ الشقة وبسؤال المُبلغ صدیق المتوفي "م.م"، عاطل قرر بأنه حال توجھه لمحل سكن المتوفي وفقاً لاتفاق مسبق بینھما لاصطحابه لإحدى المستشفیات لعلاج جرح بقدمه الیسرى وقیامه بالطرق على باب الشقة لم یستجب فقام بكسر الباب واكتشف مقتله على النحو المشار إلیه ونفى علمه بملابسات الواقعة.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، لكشف غموض الواقعة.

وأسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، إلى مشاھدة "ا.ح"، عاطل والسابق اتھامه في قضیة "سلاح أبیض" ومطلوب التنفیذ علیه في القضیة رقم "7312 / 1588 لسنة 2018م" دار السلام سرقة

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بالإكراه والمقضي فیھا بالسجن 3 سنوات بجلسة 2019/2/21م حال خروجه من العقار محل البلاغ في وقت معاصر لارتكاب الواقعة وأنه وراء ارتكابھا.

عقب تقنین الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتھم تمكن الرواد أحمد مختار ومحمد أكرم وعبد الرحمن رجائي ومحمد صادق وأحمد عبد المعطي، ضباط مباحث القسم، وبمواجهته أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، بالتحریات

والمعلومات أیدھا واعترف بارتكاب الواقعة وقرر بأنه تربطه علاقة صداقة بالمجني علیه وفجر الیوم طلب منه شراء مأكولات وإحضارھا للشقة سكنه محل الواقعة وأثناء تناولھما الطعام حدثت بینھما مشادة كلامیة بسبب قیام المجني علیه بالتشھیر بوالدته وشقیقته والادعاء بأنھما سیئي السمعة مما آثار حفیظته فاستل سلاح أبیض "كًذلك" المعثور علیه كان بجوار المجني علیه وبادره بعدة طعنات متفرقة بالصدر وإحداث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة حتى تأكد من وفاته ولاذ بالفرار.

تم تحریر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء عاطف خضر، مدير قطاع الجنوب، والعميد محمد علام، مأمور قسم دار السلام، إلى النيابة العامة.