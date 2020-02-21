"خطفوا ابني وسرقوني".. حيلة سيدة لمنع سفر نجلها للخارج مع زوجها بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، في كشف ملابسات اختلاق ربة منزل لواقعة تعرضها للسرقة واختطاف نجلها بالإسكندرية.

تبلغ لقسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وزوجها (مالك محل، يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بأنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها، لشقة ملكهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء استقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين قامتا باستقلال "التوك توك" صحبتها واصطحابها وقائد المركبة عنوة لفيلا بدائرة القسم "لم تتمكن من الإرشاد عنها"، واستولوا منها على الطفل ومشغولاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها واحتجزوها لعدة ساعات وعقب ذلك أطلقوا سراحها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المُبلغة باختلاق الواقعة كذباً، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت باحتفاظها بابنها والمشغولات الذهبية طرف (شقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وعللت قيامها بذلك خشية قيام زوجها باصطحاب ابنها والسفر به لدولته، وتم بإرشادها ضبط (شقيقتها وبرفقتها الطفل وكذا المشغولات الذهبية).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.