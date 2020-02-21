انتحل صفة رجل شرطة.. ضبط ميكانيكي استولى على 5 آلاف دولار من سيدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، من ضبط ميكانيكي انتحل صفة رجل شرطة والنصب على سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية والاستيلاء على مبالغ مالية منهما بزعم إنهاء إجراءات إقامتهما بالبلاد.

تبلغ لإدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من (سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول العربية) بقيام أحد الأشخاص بانتحال صفة أحد رجال الشرطة، وإيهامهما بقدرته على مساعدتهما في إنهاء إجراءات الإقامة لكل منهما بالبلاد، وتحصل منهما على جوازي السفر الخاصين بهما ومبلغ مالي قدره (خمسة آلاف وخمسمائة دولار).

تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وأن وراء ارتكابهما (ميكانيكي، مقيم بالمعادي القاهرة)، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.