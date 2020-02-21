الإسكان تعلن موعد تسليم الأراضي الأكثر تميزًا بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، يبدأ يوم الأحد أول مارس المقبل، وحتى الثلاثاء 28/4/2020، تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزاً بالأحياء شمال الأوركيد (شمال الألف فدان سابقاً)، وجنوب طريق السويس منطقة (A&B)، ويتم إحضار أصل إخطار التخصيص عند الاستلام، ويكون الحضور شخصياً، أو بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام، وبعد سداد إجمالى ثمن الأرض.

وقال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، والقائم بأعمال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان رسمى اليوم، إنه سيتم تسليم قطع الأراضى بالأحياء شمال الأوركيد، من 1 : 25، يوم الأحد 1/3/2020، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 2/3/2020، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 3/3/2020، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 4/3/2020، والقطع من 101 : 125، وباقى القطع تباعا.

وأضاف المهندس جمال طلعت أنه سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، يوم الأحد 29/3/2020، والقطع من 26 : 75، يوم الإثنين30/3/2020، والقطع من 76 : 98، يوم الثلاثاء 31/3/2020، والقطع من 115 : 150، يوم الأربعاء 1/4/2020، والقطع من 151 : 173، يوم الخميس 2/4/2020، وقطع الأراضى بمنطقة (A)، من 1 : 25، يوم الأحد 5/4/2020، وباقى القطع تباعا.

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