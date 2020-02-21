القوات المسحة تنظم الندوة التثقيفية الرابعة بوزارة التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الرابعة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى وعدد من قيادات وزارة التعليم، حيث بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

كما تم عرض عدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، تناولت دور قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى في استراتيجية تنمية روح الولاء والانتماء لجميع فئات المجتمع المدني، ودور القوات المسلحة في مقاومة الإرهاب.

وشملت الندوة التثقيفية محاضرة بعنوان (تكنولوجيا المعلومات ومخاطر وسائل التواصل الاجتماعي) ألقاها خبير تكنولوجيا المعلومات الدكتورمحمد الجندى، وعرض مسرحي بعنوان (إنجازات وطن) قدمه الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، أتبعها فقرة بعنوان (رسائل لشباب مصر)، وكذا فقرة فنية قدمتها إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

واستعرض أحد أبطال شمال سيناء، خلال الندوة، بطولات رجال القوات المسلحة بشمال سيناء في مكافحة الإرهاب، وقام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقه عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بتكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين.