مفاجأة حلمي ورد جميل بـ 3 ملايين.. تبرع ضخم لصالح مستشفى مجدي يعقوب (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، جمع تبرعات بقيمة 360 مليون جنيه مصري، خلال حفل تكريم "صناع الأمل" الذي أقيم في دبي، لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.

وقال محمد بن راشد عبر حسابه على "تويتر"، أمس الخميس: "كرمنا اليوم صناع الأمل في دورته الثالثة.. ألف مبروك للفائزين.. كما تم خلال الحفل جمع تبرعات تبلغ ٣٦٠ مليون جنيه لمستشفى مجدي يعقوب الجديد للقلب في القاهرة.. صناعة الأمل هي الصناعة التي لا يخسر فيها أحد".

وأضاف: "ستبقى الإمارات مستمرة في احتضان صناعة الخير والأمل والإيجابية في عالمنا العربي.. وستبقى حاضنة لكل العرب.. وسيبقى حب الخير في عالمنا العربي مستمر ومتسارع".

وسيعمل المستشفى على توفير العلاج المجاني وإجراء أكثر من 12 ألف عملية جراحية سنويا لمرضى القلب في العالم العربي وتحديدا الأطفال، الذين سيخصص المستشفى الجديد 70 في المئة من عملياته لهم دون مقابل.

وشهد الحفل تقديم مساهمات من عدد من رجال الأعمال والشركات في الإمارات لدعم إنشاء وتجهيز المستشفى، فيما أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تقديم مساهمة لدعم المستشفى تساوي إجمالي مساهمات رواد الأمل من رجال الأعمال، ليتم مضاعفة المبلغ الى 88 مليون درهم.

رد الجميل بـ 3 ملايين درهم

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شهد الحفل عدة مواقف إنسانية، لعل أبرزها وقت إعلان رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني، المساهمة بمبلغ 3 ملايين درهم.

وقال سجواني: "الدكتور مجدي يعقوب عالج والدتي قبل 10 سنوات، بعد أن فقدنا الأمل في شفائها.. وحده مجدي يعقوب قال لي إن هناك أمل 10%، قلت له توكل على الله يا دكتور.. ولا زالت أمي على قيد الحياة إلى اليوم".

مفاجأة حلمي

كما وقع الاختيار على الفنان أحمد حلمي ليكون أول سفير لمبادرة صناع الأمل، والذي تبرع بدوره بمبلغ مليون جنيه.

وتحدثت منى الشاذلي في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، إلى حلمي وقالت إن تبرعه كان مفاجأة، ليرد عليها: "أنا نفسي اتفاجئت"، ويؤكد أنه يجب على كل شخص يستطيع التبرع لهذا المشروع أن يفعل ذلك لأنه مهم ويحتاج للكثير من الأموال.

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