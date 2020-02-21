وزيرة الهجرة تتوجه إلى أمريكا للقاء الجالية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الزيارة الأولى بولايات الوسط والغرب؛ للقاء أبناء الجالية المصرية هناك.

ويتضمن جدول أعمال وزيرة الهجرة، عددًا من اللقاءات بالمصريين المقيمين بولايات الوسط والغرب في أول زيارة لتلك الولايات منذ توليها مهام الوزارة، وتأتي تلك الزيارة استجابة لدعوة المصريين في ميتشجن، وتستهل زيارتها بولاية شيكاغو، حيث تلتقي برموز الجالية ثم ولاية ديترويت حيث تشارك في فاعلية تقيمها جمعية أهلية خيرية مصرية توجه جهودها لدعم الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج يبذلون جهدهم لدعم الوطن بالعلم والخبرات التي تسلحوا بها على مدار سنين عمرهم، ويلبون نداء الواجب مؤكدين وطنيتهم وإخلاصهم لهذا البلد الذي تجري محبته في دمائهم.

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وأثنت الوزيرة على مشاركة المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية في الفاعليات المختلفة للوزارة خاصة مؤتمرات "مصر تستطيع"، مشيرة إلى أنهم يمثلون نماذج مشرفة لبلدهم ولأنفسهم؛ حيث يشغلون مواقع متميزة ولديهم دأب على إبراز نجاحهم في شتى المجالات، موضحة أن مشاركتهم في مؤتمر "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار" أتت بثمارها حيث بدأ تصدير رخام مصنع الجلالة إلى أمريكا الشمالية.

وشددت السفيرة نبيلة مكرم على حرصها على لقاء الجالية المصرية بمختلف الدول وكذلك استقبالهم في الوطن، مشيدة بدورهم العظيم في تنشئة أبنائهم، ومخاطبة أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بالتسلح بالعلم والمعرفة؛ لأنهم سفراء لمصر وطنهم في كل مكان.

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