أخبار مصر | خالد العناني يلتقي وزيرة الثقافة اليونانية لبحث التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد العناني يلتقي وزيرة الثقافة اليونانية لبحث التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقي منذ قليل، الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية الدكتورة لينا ميندوني، بالعاصمة أثينا.

وجاء اللقاء لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الآثري والمتاحف من بينها مناقشة الشكل النهائي لبنود الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان، ومناقشة الاتفاقية الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص لمحاربة الإتجار غير المشروع في الآثار والتي سيتم توقيعهما قريبًا في مصر.

وشهد اللقاء السفير إسماعيل خيرت، سفير مصر باليونان، والسفير ماجد مصلح، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

وأعربت "ميندوني" عن سعادتها بهذا اللقاء، واصفة إياه بالفرصة الفريدة لبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالإرث الحضاري، إضافة لمناقشة الإمكانيات المتعددة والمتاحة للنهوض بهذا الإرث الفريد لدى البلدين، خصيصًا في ضوء تضافر الجهود بين البلدين للحفاظ على الآثار ومواجهة ومحاربة الإتجار غير المشروع في الآثار وعودتها إلى بلدها الأم.