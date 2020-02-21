مصر | استمرار حبس عاطلين بتهمة دهس أمين شرطة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطلين بتهمة دهس أمين شرطة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس لصين 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة حقيبة من سيدة، ودهس أمين شرطة بدراجة نارية "توك توك " خلال مطاردتهما بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة البساتين، بلاغًا من شرطة النجدة، بقيام تشكيل عصابي، مكون من 3 لصوص يستقلون "توك توك" بسرقة حقيبة من يد سيدة، وخلال اعتراض أمين شرطة لهم لإيقافهم، صدموه بـ "التوك توك" ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات خطيرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وطارد الأهالى اللصوص الثلاثة، وتمكنوا من الإمساك باثنين منهم، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، ونجحت قوة أمنية في إنقاذهم قبل الفتك بهم على يد الأهالي، وتم اقتيادهما إلى القسم، وتحرير محضر بالواقعة.