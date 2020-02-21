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شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لاستقبال الصيف.. إزالة حطام مراكب الصيد بشاطئ ميامي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة لإزالة ورفع حطام مراكب الصيد بشاطئ ميامي، وذلك للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة واستعدادًا لاستقبال صيف 2020.
وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملة شارك فيها كل حي المنتزه أول والإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية.
وأضاف «رشاد»، أن الحملة أسفرت عن رفع جميع حطام مراكب الصيد التي كانت تشوه المظهر الحضاري وتشكل مركزًا لتجميع المخلفات على بشاطئ ميامي، موضحا أن الإدارة أطلقت حملات مماثلة لتنظيف ورفع المخلفات من شواطئ الإسكندرية البالغ عددها 61 شاطئا، استعدادا لموسم الصيف.
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