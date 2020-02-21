شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 1050 عبوة دواء بيطري منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية ورقابية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق وبلبيس، وذلك في إطار الحملات التفتيشية المفاجئة التي تقوم بها المديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط سوق الأدوية البيطرية وزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة شنت إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومباحث التموين حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي الزقازيق وبلبيس لضبط الأدوية والعيادات المخالفة في إطار التفتيش المكثف على العيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.

ومن خلال الحملة تم تحرير ٧ محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية بدون ترخيص وضـبط 1050 عبوة لـ67 صنف دواء بيطري مخالفا ما بين أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر. تم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة على ذمة القضايا.