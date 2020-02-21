شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية: غلق 11 منشأة طبية مخالفة للإشتراطات بنطاق المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على غلق عدد 7 معامل طبية خاصة بمراكز ومدن الشهداء ومنوف وبركة السبع وشبين الكوم وقويسنا لإدارتهم بدون ترخيص ومخالفتهم للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون رقم 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة، على أن يتم إعادة التشغيل بعد الإنتهاء من تقديم مستندات الترخيص وتلافى المخالفات الواردة.

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كما وافق المحافظ على غلق عدد 2 مركز طبي بمدينة بركة السبع، وكذا جناح العمليات والعناية المركزة بمركز طبي للعيون والليزك بمدينة قويسنا، وقسم الحضانات والعيادات الخارجية بمستشفي خاص بتلا وذلك لمدة أسبوع، مشددا على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافي كافة السلبيات والمخلفات.

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشؤون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشأت الطبية المذكورة، حيث تلاحظ عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم جاهزية غرفة العناية والافاقة ووجود أدوية وعدسات منتهية الصلاحية بالعمليات بالاضافة إلى مخالفات أخرى.

وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.