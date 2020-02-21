تكريم فنان الكاريكاتير أحمد قاعود فى المؤتمر الطلابى الأول لكلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، فنان الكاريكاتير باليوم السابع أحمد قاعود فى المؤتمر الطلابي الأول لكلية الخدمة الاجتماعية تحت عنوان"الشباب وتحقيق السلم المجتمعي"، تقديرا لدوره في نشر القيم والأخوة الإنسانية. وشارك فى فعاليات المؤتمر، 500 طالب من 9 جامعات مصرية، وقدم الفنان أحمد قاعود الشكر للدكتور أحمد جابر شديد وعميد كلية الخدمة الاجتماعية الدكتورة زينب الباهي. Advertisements

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