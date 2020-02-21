شكرا لقرائتكم خبر عن التايمز تبرز دعوة مصر لإعادة معبد "ديبود" من إسبانيا إذا لم تستطع رعايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت صحيفة "التايمز" البريطانية مطالبة زاهى حواس، عالم الآثار المصرى لإسبانيا بإعادة معبد مصرى قديم يوجد فى مدريد إذا لم تستطع رعايته.

قال زاهي، إن معبد "ديبود"، وهو آثر عمره ألفي عام تم بناؤه في الأصل في صعيد مصر ولكن الآن يعتبر معلم سياحي في وسط مدريد، كان في وضع محفوف بالمخاطر.

قال حواس الذى زار المعبد مؤخراً: "في العقود الأخيرة ، تعرض المعبد لوضع لم يتعرض له منذ منذ أكثر من 2000 عام. إنه يعاني من الطقس القاسي في مدريد. إذا لم تتم تغطيته وحمايته، فيجب إعادة المعبد إلى بلده الأصلي ".

تبرعت مصر بالمعبد لإسبانيا في عام 1968 امتنانا لمساعدتها في إنقاذ معابد أبو سمبل.

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وكانت كارمن بيبرس وزيرة السياحة الإسبانية أكدت قبل أيام:" إن معبد ديبود المصرى إذا لحقه الضرر من جراء الأمطار، وإذا انتزعه منا "زاهي حواس" وأعاده إلى مصر سيكون ذلك كارثياً على السياحة التى تستقبلها مدريد، لأن هذا المعبد هو درة آثار مدريد وأكثرها قدما وتاريخاً".

وقالت كارمن بيبرس، خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفى الذى عقد بمعبد "ديبود"، إن زيارة "حواس" للمعبد ومطالبته بحمايته استطاع بها أن يحقق فى ساعة ما لم يحققه السياسيون الإسبان وعلماء المصريات منذ زمن.

ومن جانبه، قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهى حواس :" إننى مندهش للعمل الجيد الذى قمتم به لإعادة بناء هذا المعبد، خاصة فى قلب العاصمة مدريد، ونحن سعداء بأن تم إهداؤكم هذه الجوهرة لما قدتموه لمصر وشعبها، وذلك بمساهمتكم فى إنقاذ معابد وقرى النوبة، ولكن لابد من حماية المعبد من الأمطار وعوامل التعرية وذلك أفضل لكم ولنا بل للبشرية جمعاء، فهو ملك للعالم أجمع، وكما تعلمون أن مصر أهدت 3 معابد أخرى لإيطاليا وأمريكا وهولندا وثلاثتهم قد قاموا بتغطية المعابد لحمايتها من عوامل الجو ما عدا إسبانيا التى أغفلت ذلك."