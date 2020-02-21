جُثة في المزرعة.. تفاصيل مقتل خليجي على يد عامل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من ضبط عامل عقب قيامه بقتل زميله في العمل خلال مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة بدر.
كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من ضبط (عامل، بدائرة مركز شرطة بدر) لقيامه بالتعد على (عامل، يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بآلة حادة عبارة عن (مقص تقليم أشجار) فأودى بحياته، وذلك خلال مشاجرة نشبت بينهما بالمزرعة عملهما الكائنة بدائرة مركز شرطة بدر لخلافات بينهما في العمل.
وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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