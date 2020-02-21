محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: نجح رجال أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص لإدارته منفذا لبيع أجهزة استقبال لفك شفرات القنوات الفضائية. كانت وحدة مباحث قسم المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة أثناء حملة استهدفت دائرة قسم شرطة عابدين من ضبط (مسئول عن منفذ بيع شركة إلكترونيات) لقيامه ببيع وتداول أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة من خلال الاتصال بالإنترنت مخالفاُ بذلك قانون حقوق الملكية الفكرية والرقابة على المصنفات الفنية. وعُثر بداخل الشركة على (410 جهاز ريسيفر ماركات مختلفة مجهزة لفك شفرة القنوات الفضائية المشفرة- 3 وصلة إنترنت لاسلكي "واي فاي"- فلاشة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة) تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المصنفات تضبط شخص يروج لأجهزة فك شفرات القنوات الفضائية بعابدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.