الداخلية توجه لجنة أمنية وقافلة طبية لتفقد أقسام الشرطة بالسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أرسلت وزارة الداخلية لجنة أمنية من قطاعي حقوق الإنسان، والخدمات الطبية التابعين لها، للمرور على الأقسام والمراكز والمواقع الخدمية بمديرية أمن السويس.

بالتنسيق مع مديرة أمن السويس وجهت وزارة الداخلية لجنة من قطاع حقوق الإنسان للمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن السويس للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقي شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قافلة تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على (رجال الشرطة والمُحتجزين، وكذا المواطن المتردد على أقسام الشرطة بنطاق المديرية وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكيد من تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات ال