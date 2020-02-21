أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من الطلاب الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة عدداً من الطلاب والدارسين الأفارقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتعزيز التعاون ومدّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات ذات البُعد التعليمي الدولي والإقليمي، ولاسيما فيما يتصل بتدريب وتعليم الأشقاء الأفارقة في شتى المجالات.

واستقبل الطلاب اللواء دكتور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات الأكاديمية؛ الذي رحب بهم ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واهتمامه البالغ بتلك الزيارة التي تُعد تجسيداً لعمليات التعاون والتنسيق المشترك مع كافة الوزارات والمؤسسات العلمية والبحثية.

وأكد رئيس الأكاديمية على حرص وزارة الداخلية مُمثلة في أكاديمية الشرطة على تقديم كافة أوجه الدعم في تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية الأفريقية في كافة التخصصات الأمنية المختلفة.

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ومن جانبه أعرب الأستاذ الدكتور نائب رئيس الأكاديمية للشئون الأفريقية والآسيوية عن فخره واعتزازه الشديد بأكاديمية الشرطة لما تتمتع به من سمعة إقليمية ودولية في مجال التدريب والتعليم الأمني لما تتبعه من أسلوب متطور ومنهج علمي مدروس في إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصري، متوجهاً بالشكر لوزارة الداخلية على تعاونها البنّاء والمُثمر من خلال فتح مؤسساتها الوطنية لاستقبال مثل هذه الزيارات الهادفة .

وتضمن برنامج الزيارة عرض فيلم تسجيلي حول أنشطة أكاديمية الشرطة، ثم القيام بجولة داخل الأكاديمية شملت (مركز بحوث الشرطة، ميدان التحدي والقوة البدنية، ميادين الرماية والقرية التكتيكية بميادينها التدريبية المختلفة، ميادين التخصص الأمني الوظيفي بنظام المحاكاة مع مشاهدة عروض متميزة للطلبة بتلك الميادين ) بالإضافة إلى مشاهدة عروض الخيالة وكلاب الأمن والحراسة .

وبدورهم أعرب الدارسين الأفارقة عن شكرهم لوزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة على هذه الزيارة التي سمحت لهم التعرف على دور الأكاديمية في إعداد وتأهيل رجال الأمن ولا سيما دورها في تدريب الكوادر الأمنية الأفريقية .