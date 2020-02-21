وزير التنمية المحلية: توفير 7,8 مليار جنيه بعد تركيب كشافات موفرة للطاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن المحافظات وفرت 7,8 مليار جنيه بتركيب 2,5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي لترشيد وتطوير إنارة الشوارع والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع.

وأشاد شعراوي - في بيان صادر اليوم الجمعة بعد استعراض نتائج تقرير المتابعة الذي تلقاه عن المشروع بالمحافظات - بالنتائج التي تحققت حتى الآن، مشيرا إلى التركيز على تغيير الكشافات ذات القدرة ٤٠٠وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة ٢٥٠وات بأخرى قدرة ١٠٠وات.

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وأوضح أن محافظة قنا أعلى المحافظات نصيبا في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة، لافتا إلى أنه تم توريد وتركيب أكثر من 224 ألف كشاف موفر للطاقة بقيمة 716 مليون جنيه، تليها محافظة الشرقية بـ196 ألف كشاف بوفرتجاوز603 ملايين جنيه، ثم محافظة سوهاج بتوريد وتركيب 167 ألف كشاف بوفر 593 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة 164 ألف كشافة بوفرحوالى 457 مليون جنيه ثم الغربية بتركيب 158 كشاف بوفر 457 مليون جنيه، مؤكدا أنه تم تلبية مطالب المدن السياحية من كشافات الليد كاملة في محافظات الأقصر والغردقة ومطروح.

وقال شعراوي إن المشروع القومي لترشيد وتطوير إنارة الشوارع يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية وتوفير العملة الصعبة وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري، مبينا أن نسبة التصنيع المحلي للكشـافات ووحدات الفصل بلغت حوالى ٦٥% وقد وصل عدد الشركات التي استثمرت وشاركت في المشروع 25 شركة وطنية حتى الآن.

وأضاف الوزير أن المشروع يتضمن أيضا توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات إلكترونية ثلاثية الوجه وذلك للتخلص من مشكلة عدم انتظام مواعيد إنارة وإطفاء الكشافات، موضحا أن هذه العدادات تتميز بتسجيلها للتيار المسحوب دوريا وهي مبرمجة لفصل وتوصيل الإنارة تبعا لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام وتبعا للمحافظة المركبة بها.