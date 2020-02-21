أخبار مصر | وزيرة التضامن: من حق ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن: من حق ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الجمعة، لقاءًا موسعًا مع عدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الإعاقة من الصم وضعاف السمع ومسؤولي التأهيل بالوزارة، وعدد من الشخصيات العامة والمهتمة بمجال الإعاقة.

وحضر اللقاء الدكتور أشرف مرعي، رئيس المجلس القومي لشؤون الإعاقة، وصفاء جودة، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الصم وضعاف السمع، والدكتور مخلص محمود، عميد كلية تربية نوعية جامعة القاهرة، وممثلين عن روتاري مصر وشركة امريكانا بمقر الوزارة.

وعقد اللقاء؛ للتعرف على أهم القضايا المتعلقة بحقوقهم ومتطلباتهم من حيث التشغيل والإتاحة، وذلك في إطار بناء استيراتيجية جديده في التعامل مع قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة. وقالت الوزير: إن الوزارة بصدد إعداد قاعدة بيانات لذوي الإعاقة من الصم وصعاف السمع في مصر على الموقع الإلكتروني للوزارة حيث سيتم البدأ بالإعاقات الشديدة الواضحة والملحة مثل الصم وذوي الإعاقة البصرية والبتر والشلل الدماغي ومتلازمة داون وطيف التوحد وصغر أو كبر حجم الرأس وقصار القامة.

وأضافت أنه سيتم الإعلان على الموقع عن إتاحة تسجيل بيانات المعاق، بحيث يتم الرد عليه مباشرة بالتوجه لأقرب مكتب تأهيل ومعه جميع الأوراق المطلوبة لتسجيل ذوي الإعاقة الشديدة ثم المتوسطة والبسيطة، مشيرة للخط الساخن المخصص لتلقي شكاوى ذوي الإعاقة 15044. وتابعت أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة التأكد من قياس سمع المواليد الجديدة خاصة في المناطق الريفية ووتوفير خدمات تأمين صحي يشمل ذوي الإعاقة جميعًا.

وأوردت أنه سيتم إطلاق حملة كبيرة لتوفير السماعات وتركيب القوقعة وصيانتها وتدوين لغة الإشارة في الجامعات واعتماد مترجمي الإشارة رسميا وإنشاء قاعدة بيانات لهم ووجود قاموس معتمد للغة الإشارة، والإعفاء الجمركي لجميع الأجهزة الخاصة بذوي الإعاقة واعفائهم من التجنيد ومساعدة الطلاب غير القادرين من ذوي الإعاقة وتحفيز الطلاب الناجحين. ونوهت بأن الوزارة تسعى حاليًا للسماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة الحصول على المعاش التأميني لوالدها، كما أصبح لذوي الإعاقة أحقية الجمع بين معاشين وفقًا لقانون ذوي الإعاقة. Advertisements

وأوردت أن بطاقات الخدمات المتكاملة الخاصة بهم سيتم تجديدها كل 5 سنوات من دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبي مرة أخرى لذوي الإعاقات المستمرة كما سيتم عمل شهادات تأهيل جديدة تحتوي على مهارات المعاق وإمكانياته. وتسعى الوزارة لتعيين عدد من متحدثي لغة الإشارة في بعض الوزارات والهيئات الحكومية أو انتدابهم لسهولة التواصل مع المواطنين وكسر عزلة الأصم وتفعيل مبادرة ( شاور واحنا ننفذ ) التي تتضمن اتاحة مكتب خاص لخدمة الصم في جميع المصالح الخدمية مثل التراخيص والبنوك والسجل المدني وغيرها. ومن ناحيته، أعرب الدكتور أشرف مرعي، عن سعادته بتلك الخطوة؛ وأشاد بدور وزارة التضامن في جمع قيادات العمل الأهلي والنشطاء والمهتمين بمجال ذوي الإعاقة واقترح تفعيل المبادرة في كافة المجالات وأوصى بضرورة تواجد اتحاد الصناعات في الفترة القادمة لما له من خبرة كبيرة في مجال تشغيل ذوي الإعاقة. وتم خلال اللقاء استعراض العديد من المقترحات والتحديات وكيفية تذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها توفير ميزانية خاصة لمدارس الصم لشراء المستلزمات والاحتياجات للتدريب على المهن المختلفة من أجل تعليم وجودة أفضل.

وتمت الإشارة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال للتبرع لتلك المدارس وتأهيل المدرسين لتعلم لغة الإشارة وإعطائهم بعض الامتيازات لتحفيزهم للاستمرار في التدريس.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة زيادة دمج ذوى الإعاقة من الصم في النظام التعليمي من خلال اقامة مزيد من المدارس الخاصة بهم وتمكينهم من الدخول إلى النظام الثانوي العام لتأهيلهم لكليات البحث العلمي ومحاولة زيادة نسبة قبولهم في الجامعات لتصل الى 10 او 15% من عدد طلاب كل كلية.