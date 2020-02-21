أخبار مصر | إغلاق باب الطعون والتنازلات بانتخابات المؤسسات الصحفية القومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق باب الطعون والتنازلات بانتخابات المؤسسات الصحفية القومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات المؤسسات الصحفية القومية، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن إغلاق باب الطعون والتنازلات في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الخميس.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن فحص الطعون والتنازلات يومي السبت والأحد المقبلين، وتعلن اللجنة نتيجة فحص الطعون مساء يوم الأحد، وسيتم تعليق الكشوف النهائية باسماء المرشحين لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بمقر المؤسسات الصحفية صباح يوم الإثنين.