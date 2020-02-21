أخبار مصر | مباحثات لتكامل مصري يوناني سياحيًا.. وورشة بين الخبراء قريبًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباحثات لتكامل مصري يوناني سياحيًا.. وورشة بين الخبراء قريبًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الدكتور خالد العناني وزيرا السياحة والآثار، ووزير السياحة اليوناني كيفية التكامل في المجال السياحي بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بوزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس (Harris Theocharis)، بالعاصمة اليونانية أثينا، بأولى جولات العناني الخارجية استجابة لدعوة الجانب اليوناني.

وتضمنت المباحثات، خلق منتج سياحي متكامل بين البلدين والتسويق له في جميع المحافل والأسواق السياحية العالمية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عمل برامج سياحية متميزة للتصدير للعالم، وخاصة الدول البعيدة والحريصة علي زيارة مصر واليونان.

واتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي في مصر بأقرب وقت لاستكمال المباحثات، إضافة لورشة عمل مشتركة في مصر للقاء الخبراء السياحيين اليونانيين بنظرائهم المصريين من المتخصصين في الفنادق والشركات السياحية وغيرهم لتبادل الخبرات والاتفاق على عمل برامج سياحية مشتركة والتسويق والترويج لها في العالم.