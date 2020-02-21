مصر | الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط تاجر مخدرات بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط تاجر مخدرات بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها لضبط عاطل لحيازته على المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة في منطقة منشأة ناصر.

وتمكنت مباحث قسم منشأة ناصر من ضبط كمية من مخدر الحشيش "وزنت 980 جراما" – "149 قرصا مخدرا"- سلاح أبيض "مطواة"- مبلغ مالي.

وجاء ذلك أثناء استهداف عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدر واتخاذه من منطقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرام، إلا أنه استشعر وصول القوات وتمكن من الفرار هربًا، وجار ضبطه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.