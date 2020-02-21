شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: شبورة وأمطار غدًا.. والقاهرة 17 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء.
كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية، كما يوجد شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
وتكون حالة البحر المتوسط مضطرة، وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «10 – 17»، الإسكندرية «11 – 17»، قنا «8- 23»، الأقصر «10- 23»، وأسوان «13 – 23».
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