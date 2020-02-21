شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين المقبل.. ندوة بعنوان «مصر بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل» بجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعاون المثمر والبناء بين جامعة الزقازيق وقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أعلنت جامعة الزقازيق عن عقد ندوة بعنوان: «مصر بين تحديات الماضي وآفاق المستقبل»، وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، والدكتورة ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع المشرف العام على قطاع شؤون التعليم والطلاب يحاضر فيها العقيد أحمد محمد عبدالمجيد، بقيادة قوات الدفاع الجوى، وذلك يوم الأثنين المقبل بقاعة المؤتمرات الكبرى باستاد جامعة الزقازيق.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، أن الجامعة تسعى داثما لإرساء الوعى القومى والعمل على تنمية قيم الولاء والأنتماء وحب الوطن لكافة فئات المجتمع المدني، ولا سيما في نفوس طلاب الجامعة مما يعود بالنفع على مصرنا الحبيبة، مشيراً إن الندوة تهدف إلى توعية طلبة الجامعة عن الأحداث الجارية وماتقوم به أجهزة الدولة من جهود لتحقيق التنمية الشاملة.