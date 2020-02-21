شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: استمرار إعفاء المرضى غير القادرين من رسوم الفحوصات الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، إنه تم إعفاء عدد 266 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، للمرضى غير القادرين بمستشفيي العريش العام وبئر العبدالمركزي، خلال شهر يناير الماضي.

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وأضاف «شوكة» أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تقوم بمساعدة غير القادرين من المرضى بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل وزياراتهم منزليًا.

من جانبه، قال إبراهيم عبدالله، مدير ادارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية، مشيرا إلى إعفاء عدد 154مريضا بشكل جزئي و10 مرضي بشكل كلي، منهم 164حالة من المترددين على العيادة الخارجية و112حالة على الأقسام الداخلية، بجانب إعفاء 49 حالة بمستشفى بئر العبد.

وأكد أن مساعدة المرضى غير القادرين واجب إنساني، وأن مكتب الخدمة الاجتماعية بمستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبديعمل على مدار الساعة.