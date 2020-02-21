شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات المحامين»: «عطية» يلتقي محامين المنصورة.. و«عاشور» في الإسماعيلية والسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المرشحان الأبرز على مقعد نقيب المحامين، في انتخابات النقابة، مؤتمرات لعرض برامجهم الانتخابية، حيث التقى سامح عاشور، النقيب الحالي، بالمحامين في محافظات الإسماعيلية والسويس، ونظمت قائمة الإصلاح النقابي، مؤتمر في المنصورة، لرجائي عطية، مرشحها على المنصب، بحضور عدد من مرشحيها لعضوية مجلس النقابة.

وأكد «عطية»، أن برنامجه الانتخابي مع قائمة الإصلاح النقابي، يتضمن بندا خاصا بالمعاشات والعلاج والأيتام، لحمايتهم وتقديم ما يساعدهم للعيش حياة كريمة، متعهدا ببذل ما يستطيع لحماية المحامين والمحاماة، وتقديم خدمات تليق بهم، وضمان وضع اجتماعي لائق، والنهوض بالمهنة وتأهيل الشباب واكسابهم الخبرات المطلوبة.

وأضاف «عطية»، أن النقيب الحالي سامح عاشور، يجوب محافظات مصر، ويقيم المؤتمرات والجولات والحفلات على حساب أموال المحامين، من قبل إعلان فتح باب الترشيح وتقديم الأوراق في انتخابات النقابة، فعاشور متفرغ تماما لهذه المعركة التي يعتبرها معركة مصير ووجود لأنه لا يزال مصمم على أن يكون نقيبا بعد مضي 20 عاما له في النقابة، وفرض على باقي المرشحين أن يتحركوا في جولات الحشد خلال شهر واحد، مما يصعب فكرة زيارة المحافظات والمحاكم بشكل مكثف، مؤكدا أن الوقت لا يسمح بزيارة المحامين في المحافظات لباقي المرشحين،

واختتم: «لا أتهرب من المسؤولية، وأتمنى أن أكون نقيبا للمحامين حتى أتحمل نصيبي من المسؤولية في إصلاح المهنة والنقابة»، واستعرض باقي قيادات القائمة، تفاصيل البرنامج الانتخابي الخاص بالقائمة لدعم المحامين والرقي بالمهنة والدفاع عن قضايا وهموم أعضاء النقابة.

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وفي جولته بمحافظتي السويس والإسماعيلية التي التقى فيها «عاشور» بمحامين المحافظتين ومحامين شمال سيناء، أكد أن النقابة تقدم كامل الدعم لأعضائها في الخدمات، وعلى رأسها المعاش، والعلاج، إضافة إلى الحصانة المهنية، لافتا إلى حرصه على أن يتضمن الدستور فصلا للمحاماة، أكد على استقلالها، وحصانة المحامين أثناء عملهم، وتعديلات قانون المحاماة الأخيرة تضمن هذه الحصانة التي تمنع القبض على المحامي أثناء عمله بالمحاكم، وجهات التحقيق، والاستدلال بسبب جرائم الجلسات والسب والقذف والعانة.

وأوضح أن المحاماة ليست وظيفة أو حرفة بل هي رسالة تحمي جميع القيم النبيلة في المجتمع، وتدافع عن سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع وتحقيق العدالة والديمقراطية، وأنه خاض معركة تنقية الجداول، وحملة الدبلوم، لحماية أموال المحامين، والنقابة تراجع كافة الأوراق لضبط من تسرب باستخدام التزوير أو الخداع، ولن نسمح بقيد أحدا منهم، فالمحاماة لا تحتاج لدبلوم النجاة والسباكة والتطريز وغيرها.

وشدد على أن أكاديمية المحاماة تعلي قدر المحاماة مجتمعيا، وسيكون اجتياز الدراسة بها شرطا للقيد ابتداء من يناير 2021، ليكون الانضمام للنقابة أعز من الانضمام للقضاء، أو النيابة العامة، كما ستكون مؤسسة علمية ينتفع بها شباب المحامين، لافتا إلى أن النقابة لا تدار بالحديث السطحي، أو بأيمان الطلاق، إنما تدار بقانون المحاماة وتاريخ النقابة الكبير، وعاداتها وتقاليدها، مطالبا المحامين المشتغلين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات.

وأضاف «عاشور» أن النقابة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإدارات القانونية، إلى لمجلس النواب، وتناقشه اللجنة التشريعية التي أرسلته لوزارتي المالية والعدل، على أن يعقد لاحقا لجان استماع لمحامين الإدارات القانونية حول مشروع القانون المقدم، الذي يؤكد على استقلالهم التام لحماية المال العام، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

واسترسل: «من لديه فكرة أفضل تحقق صالح المحامين يطرحها بدلا من السب والتطاول والتجريح الذي يخرج عن المنافسة الانتخابية، فهل يرضيكم خطاب بعض المحامين عبر صفحات فيسبوك، بالتأكيد لا، فالمحامين أشرف من هذه التصرفات الرخيصة، ويجب استخدام ألية التأديب لوقف التجاوزات التي تحدث بين المحامين عبر فيسبوك مما يضيع قيمة النقابة أمام المجتمع، فلسنا معنيين فقط بالقضايا المهنية، ولكننا معنيين كذلك بالقضايا الوطنية، ولذلك نؤكد دائما على دعم الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب في شمال سيناء، حتى استئصاله من جذوره، ولن ننسى أبنائنا المحامين في شمال سيناء ونساعدهم بقدر ما نستطيع، وسوف ننتصر ويعودون لمحكمتهم بالعريش«.