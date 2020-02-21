شكرا لقرائتكم خبر عن باستخدام الطعوم السامة.. حملة للقضاء على الكلاب الضالة في بئر العبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم الإدارة البيطرية ببئر العبد، والتابعة لمديرية الطب البيطري بشمال سيناء، بالتعاون مع مجلس مدينة بئر العبد حملة للقضاء على الكلاب الضالة، في مختلف القرى بمركز ومدينة بئر العبد، باستخدام الطعوم السامة.

وقال الدكتور حمادة فتحي، مدير الإدارة البيطرية ببئر العبد، إن الحملة مستمرة حتى يتم القضاء على الكلاب الضالة، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على المواطنين وخاصة الأطفال، فضلًا عن الثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف "فتحي"، أن حملة القضاء على الكلاب الضالة بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبإشراف محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد.