شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مسعفين بقنا يُسلمون 11 ألف جنيه عثروا عليها أثناء نقلهم مصابي حادث سير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار سلم 4 مسعفين بهيئة الإسعاف فرع قنا مبلغ 11 ألف جنيه لنقطة شرطة مستشفى قنا العام، بعد العثور عليها أثناء نقل متوفى ومصابين بالطريق الصحراوى الشرقى قنا- سوهاج. وقال الدكتور بدوى سعيد، مدير مرفق الاسعاف بقنا، إن 4 مسعفين تابعين للهيئة قاموا بتسليم مبلغ 11 ألف جنيه ودبلة ذهبية وبطاقة تابعة للتضامن الاجتماعى وذلك لأمن مستشفى قنا العام، والتى تم العثور عليها أثناء نقل متوفى ومصابين بالطريق الصحراوى الشرقى على خلفية حادث سير، مشيرا إلى أنه يتقدم بالشكر لهم لأمانتهم وتفانيهم في العمل وسرعة الاستجابة للبلاغ ونقل المصابين للمستشفى.

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