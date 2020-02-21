شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات منتدى جامعة الأقصر الأفريقى بمشاركة 20 دولة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق مساء اليوم الجمعة، أولى فعاليات «منتدى جامعة الأقصر الأفريقي 2020»، من خلال افتتاح سيمبوزيوم المنتدى، بمقر كلية الفنون الجميلة، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور بدوي شحات رئيس جامعة الأقصر؛ ويقام برئاسة الدكتور ربيع سلامة عميد كلية الألسن.

وأوضح الدكتور أحمد حمزة مقرر عام المنتدى، أن المنتدى يتضمن العديد من الأنشطة العلمية والثقافية والفنية وهي «معرض للفنون البصرية – مهرجان الأفلام القصيرة – سمبوزيوم – مهرجان المطبخ الأفريقي – المائدة المستديرة» بالإضافة إلى مؤتمر علمي دولي محكم وزيارات ميدانية حضارية؛ موضحاً أن عدد الدول المشاركة في المنتدى نحو 20 دولة من «أفريقيا وآسيا وأوروبا» بمشاركة نحو 250 فنانا وعالما ومثقفاً في شتى أنواع الفنون التشكيلية «جرافيك – تصوير- نحت» والعديد من الباحثين في مجالات الفنون والآثار والألسن تحت شعار«أفريقيا وتحديات المستقبل»، فيما تأتي المشاركات في معرض الفنون البصرية والسمبيوزيوم تحت عنوان التحاور الفني التشكيليي مع أفريقيا.

وتابع، هذه الدورة تكرم أيضا الفنان الدكتور عبدالغفار شديد الفنان والعالم المصري، وذلك لما له من إسهامات فنية وبحثية على المستوى المحلي والعالمي؛ والفنان الإنجليزي الأصل براين فلاين، لما له من إبداعات في مجال التصوير والتي تعبر عن الحياة الأفريقية بشكل واضح؛ ويأتي ضمن المكرمين الفنان المصري سعيد شيمي مدير التصوير لما له من إسهامات كبيرة في مجال التصوير السينمائي ولما له من مؤلفات بحثية، والنحات السوداني خالد عبدالله المشارك في سمبوزيوم الفنون البصرية.