شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: بدء تطوير شارع «سليمان أباظة» بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى، ليكون استكمالاً لمنظومة الطرق والمحاور التي تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضارى للمحافظة .

واكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال تفقد للشارع ان هناك مخطط تطوير سوف يتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق، اضافه إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالاشجار والنباتات الجمالية، إلى جانب انشاء ممشي للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة أضاءة حديثة .

ووجه المحافظ مديرية الطرق وحى الدقى بالحفاظ على الجزيرة الوسطى وان لا تقل مساحتها عن 3 أمتار، اضافه إلى انشاء مشايات عرضية للمواطنين وتجميل مدخل الشارع وتوسعته. تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله تفقدية للشارع حيث وجه المحافظ مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور بعمل تخطيط مرورى كامل لشارع شهاب ومتابعة دورية للشارع ورفع كفاءة الظافة والتجريد به.

كما تفقد راشد اعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبدالعزيز، موجها بمتابعة يومية للأعمال التي تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير، والتأكد من تنفيذ الاعمال وفق أعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة، موجها حى العجوزة والدقى ومديرية الطرق بالاشراف الدورى وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المال العام وما تم انجازه من أعمال بالشارع. مؤكداًَعلى توقيع غرامات مشددة على أي منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف أو الطريق مع إلزامها برد الشئ إلى أصله.

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