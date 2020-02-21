شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان الطفل الثالث للأسرة من الدعم على الخدمات الصحية، مُوضحةً أنه لا مساس بدعم الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، باعتبارها حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على إطلاق الدولة لنظام التأمين الصحي الشامل، باعتباره نظاماً تكافلياً يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار حرص الدولة على صحة المواطن وتقديم خدمة صحية متميزة، فقد تم توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان لـ 168 ألفاً و503 مواطنين من خلال 128 قافلة طبية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير الماضي، وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وقد تم تنفيذ تلك القوافل بمشاركة 1138عيادة، حيث تم إجراء 24 ألفاً و788 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 34 ألفاً و267 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، كما تم تحويل2401 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.