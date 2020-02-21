شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة التعديات على أملاك الدولة فى الموجة ١٥بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، ونائبه عبد المحسن ربيع، بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والإدارة الزراعية بناحية المركز. وأسفرت الحملة عن تنفيذ ١٥ قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية عبارة عن أسوار مبنية بالطوب الأبيض على مساحة ١٩ قيراط و١٢ سهم وذلك ضمن الموجة ١٥ لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية واملاك الدولة. كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة غرب الأقصر بقيادة العميد علاء عبد الجابر رئيس المركز، بتنفيذ حملة لرفع التراكمات والمخلفات حيث تم رفع 200 طن كسر ومخلفات مباني من جانبي الطريق الصحراوي الغربي بنطاق مركز ومدينة القرنه وصولاً إلى الحدود الأدارية مع محافظة قنا. وأوضح رئيس مركز القرنة، أن تلك الحملات تأتى فى اطار الحفاظ على المظهر الحضارى اللائق بالمدينة، والحفاظ على مستوى النظافة.

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