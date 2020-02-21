شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي فشل منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد نتيجة لنقص الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، صحة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فشل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء.

Advertisements

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بالتواصل مع هيئة التأمين الصحي الشامل، نفت تلك الأنباء، وأكدت أنه لا صحة لفشل استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، نتيجة لنقص الأطباء، أو لأي أسباب أخرى، مُشددةً على نجاح تطبيق المنظومة ببورسعيد، منذ إطلاقها، مع استمرارها في تقديم كافة الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين، مشيرة إلى أن عدد الأطباء المنضمين للمنظومة ببورسعيد كاف تماماً لتغطية احتياجات المستفيدين من المنظومة بالمحافظة.

كما أكدت الهيئة أن هناك إقبالاً كبيراً من المواطنين على الاشتراك في «التأمين الصحي الشامل» للاستفادة من الخدمات الطبية المتميزة التي توفرها، حيث تم تسجيل 573 ألف مواطن بما يعادل 174 ألف أسرة، كما بلغ عدد المرضى 302 ألف، منهم 198 ألفاً خضعوا للفحوصات الطبية، فضلاً عن إجراء 15 ألفا و500 عملية جراحية، ومن المتوقع بنهاية هذا العام المالي أن يسجل جميع سكان محافظة بورسعيد بالمنظومة الجديدة، بجانب المحافظات التي ستنضم إليها خلال الفترة نفسها.

وأوضحت أنه تم بدء تسجيل المواطنين في المنظومة في محافظتي جنوب سيناء والأقصر عقب نجاحها بمحافظة بورسعيد، حيث تم تسجيل نحو 9577 أسرة بالمنظومة في محافظة جنوب سيناء بواقع 67.7 ألف مواطن، كما تم تسجيل حوالي 127.8 ألف أسرة، بالمنظومة بمحافظة الأقصر بواقع 504.4 ألف مواطن، والذين مثلوا حوالي 40% من سكان المحافظة.