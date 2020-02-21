شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تغيير نظام تنسيق القبول بالجامعات.. الحكومة تُوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفي مجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة.

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وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بشأن تغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، مُوضحةً أن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أي تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.

ووفقا للوزارة فإنه في إطار حرص الدولة على مساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، فقد تم إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ليصل عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة لعام 2020، كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقاً لتصنيف «سايماجو» لتحتل المركز 35 عام 2018، مقارنة بالمركز 38 عالمياً عام 2017.

وفي السياق ذاته، تم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تعمل هذه الجامعات، وفقًا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.