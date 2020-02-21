شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايز تبقى ملياردير.. ادخل الجامعات دى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمتلك فئة الواحد فى المئة الأغنى حول العالم ثروة تعادل ضعفى ما تمتلكه بقية البشرية مجتمعة، وفقًا لبيانات منظمة "أوكسفام"، التى دعت الحكومات إلى تبنى "سياسات مقاومة لعدم المساواة".

ففى تقرير يستند لبيانات من مجلة "فوربس" ومصرف "كريدى سويس" نشرته المنظمة، اليوم الإثنين، قبيل انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادى فى دافوس، قالت إن الحكومات تفرض ضرائب هائلة على الأفراد والشركات الغنية، فى حين تفتقر الخدمات العامة إلى التمويل.

وأشار إلى أن التفاوت الاقتصادى "خرج عن السيطرة"، حيث تضاعف عدد مليارديرات العالم خلال العقد الماضى، ويوجد الآن 2153 مليارديرًا يملكون ثروة تعادل ما يمتلكه 4.6 مليار شخص (60% من السكان تقريبًا)، وفقًا لأحدث الإحصاءات عن عام 2019.

وبحسب وكالة "بلومبيرج"، تضاعفت الثروة الإجمالية لأغنى 20 مليارديرًا فى العالم، من 672 مليار دولار، إلى 1397 مليار دولار منذ عام 2012.

لو كان حلمك أن تصبح مليارديرا

• اطمئن فلم يعد الأمر صعبا..

• كل ما عليك فعله هو أن تلتحق بتلك الجامعات

• خاصة لو علمت عدد الأغنياء الذين تخرجوا فيهم حول العالم.

• جامعة هارفارد 51 مليارديرا.

• جامعة ستانفورد 34 مليارديرا.

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• جامعة كولومبيا 16 مليارديرا.

• جامعة ساذرن 14 مليارديرا.

• جامعة فودان 13 مليارديرا

• جامعة موسكو الحكومية 13 مليارديرا.

• جامعة كاليفورنيا 12 مليارديرا .

• جامعة كورنيل 11 مليارديرا.

• جامعة بكين ا 11 مليارديرا.

• جامعة بنسلفانيا 11 مليارديرا.

• جامعة ييل 11 مليارديرا.

• هل تفكر جديا في الالتحاق بتلك الجامعات؟