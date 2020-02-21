شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة الصياد المصرى المختفى فى مياه الخليج بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، العثور على جثة الصياد المصرى أحمد الخواجة بعد غرقه فى مياه الخليج العربى، إثر انقلاب قاربه منذ 10 أيام، وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بانقلاب قارب صيد على متنه اثنين من الصيادين المصريين، بمنطقة نقعة الشملان بالمواجهة لسوق شرق للأسماك، ونجاة أحد الصيادين المصريين واختفاء الآخر، فتم على الفور إخطار فرق الانقاذ البحرى التابعة للإدارة العامة للإطفاء للبحث عن الصياد المختفي.

وواصلت فرق الانقاذ البحرى البحث عن الصياد المصرى على مدى 9 أيام، إلا أن جهودها لم تسفر عن العثور عليه، حتى أبلغ صيادو أحد القوارب عن وجود جثة على بعد 500 متر من البر، وبالانتقال الفورى تم انتشالها وتحويلها إلى الطب الشرعي، الذى أكد أنها للصياد المصري.

وسيتم نقل جثمان الصياد المتوفى إلى مصر، عقب انتهاء السلطات الكويتية من إجراءاتها الرسمية، لدفنه بمقابر أسرته بناء على طلبهم.