شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يلتقى وفود شركات بيلاروسية لبحث التعاون فى مشروعات جديدة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، ألكساندر شاكوتين رئيس مجلس إدارة شركة امكادور البيلاروسية، وفيتالي فوفك رئيس مجلس إدارة شركة منسك للجرارات البيلاروسية، واليكساندر راهوجنيك رئيس مجلس إدارة شركة منسك للمحركات، وذلك في حضور اللواء مصطفى هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لبحث موضوعات التعاون المشترك وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

وعقد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، هذه اللقاءات على هامش زيارة رئيس بيلاروسيا لمصر وفى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات وتعميق التصنيع المحلى للمنتجات المشتركة بالشركات والوحدات التابعة للوصول بها لأسعار تنافسية لخدمة السوق المحلى والتصدير للدول العربية والأفريقية.

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وخلال هذه اللقاءات تمت مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة بين شركة أمكادور البيلاروسية ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وفقاً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ديسمبر من العام الماضي في مجال تصنيع اللوادر والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات ونقل تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال إلى المصنع، كما تم مناقشة تعميق سبل التعاون بين شركتيّ منسك للجرارات ومنسك للمحركات البيلاروسيتين وشركة حلوان لمحركات الديزل (مصنع 909 الحربي) للتصنيع المشترك للجرارات والمحركات بأنواعها ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها داخل شركات الإنتاج الحربي بما يتناسب مع طبيعة العمل والمناخ بمصر، كما تم التأكيد على رغبة شركات الإنتاج الحربي في توسيع آفاق التعاون مع الشركات البيلاروسية لتشمل رفع كفاءة المعدات الخاصة بشركة حلوان لمحركات الديزل وباقي شركات الإنتاج الحربي وكذا التعاون في مجالات تصنيع الطلمبات والمعدات الخاصة بشفط المياه والمعدات الزراعية وتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية مع الجانب البيلاروسي خاصة في ظل العلاقات الناجحة مع الشركات البيلاروسية.

ومن جانبه قال الدكتور مهندس مصطفى هدهود، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، بأنه يثق تماما بقدرات وإمكانيات شركات الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق بين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والشركات البيلاروسية وشركات الإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي قد شهد بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة وفلاديمير كلوتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسي في الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك، والذي انعقد أمس، وتم توقيع عدد من الاتفاقيات بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية حيث تم توقيع خارطة طريق للتعاون بين وزارة الانتاج الحربي وشركة "مينسك لتصنيع الجرارات" وعقد توريد منتجات بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة "ماذ "البيلاروسية واتفاق نوايا بين شركة حلوان للآلات والمعدات وشركة ايجينايل للاستثمار والتجارة المحدودة وشركة" ماذ "البيلاروسية".