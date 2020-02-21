شكرا لقرائتكم خبر عن الفاو: رفع كفاءة معامل "وقاية النباتات" لمكافحة دودة الحشد الخريفية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت لجنة من خبراء المركز الدولى لفسيولوجيا الحشرات وعلم البيئة (icipe) بنيروبى كينيا، زيارة لمعامل معهد بحوث وقاية النباتات بالجيزة وسوهاج بناءً على دعوة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" لتقييم حالة المعامل وتحديد احتياجاتها من التجهيزات والأدوات لرفع قدرتها على انتاج الأعداء الحيوية والمركبات البيولوجية المستخدمة ضد الآفات الزراعية خاصة دودة الحشد الخريفية.

ويأتى ذلك فى إطار خطة منظمة الفاو فى دعم المجهودات المحلية فى التصدى لانتشار دودة الحشد الخريفية فى زراعات الذرة فى صعيد مصر، ولتقليل الاعتماد على المبيدات المخلقة التى قد تتسبب فى تلوث البيئة وتدمير التنوع الحيوى الطبيعى والتسبب فى ظهور سلالات من الآفات تكون مقاومة للمبيدات.

وقال ثائر ياسين المسؤول الإقليمى لوقاية النباتات فى مكتب الفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا :"تأتى هذه الزيارة فى إطار الخطة الإقليمية والعالمية التى أعدتها الفاو لمساعدة الدول المتأثرة بآفة دودة الحشد الخريفية خلال خمس سنوات من 2018 وحتى 2022، وتستهدف رفع كفاءة المؤسسات المحلية فى مجالات الفحص الحقلى واستخدام المصائد وانشاء شبكة للمراقبة والانذار المبكر وكذلك إدارة الافة باستخدام وسائل مكافحة رفيقة بالبيئة وآمنة مثل استخدام أدوات المكافحة الحيوية والتى تعتمد على استخدام كائنات حية تتطفل أو تفترس الآفات الحشرية الضارة".

وقامت لجنة الخبراء بمصاحبة خبراء منظمة الفاو من المكتب الإقليمى بزيارة لمعامل قسم المكافحة الحيوية بالجيزة، بالإضافة إلى زيارة معمل إنتاج المبيدات الحيوية بالدقي، وكذلك معمل إنتاج الأعداء الحيوية بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

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وتقوم لجنة الخبراء بتقديم توصياتها إلى منظمة الفاو حتى يتم إعداد خطة لرفع كفاءة المعامل وإعدادها لتكون قادرة على إنتاج الأعداء الحيوية والمبيدات الحيوية لمكافحة دودة الحشد الخريفية.

وكانت منظمة الفاو قد قامت بتقديم مساعدات فنية عاجلة للحكومة المصرية منذ الإعلان عن دخول آفة دودة الحشد الخريفية إلى جنوب مصر فى مايو 2019، تمثلت فى عقد أربع ورش تدريبية لإخصائى المكافحة بمحافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة الى تقديم مصائد فيرمونية لمراقبة تعداد الآفة وانشاء نظام للإنذار المبكر فى المحافظات المختلفة.

كما قامت المنظمة بالإعلان عن تدشين مشروع مساعدة عاجلة جديد فى فبراير 2020 يستهدف تدريب المزيد من الإخصائيين وإعداد حملة توعية للمزارعين بخطورة الآفة وكيفية التعامل معها وتقليل الأضرار التى قد تنجم عن إصابة الآفة لحقولهم.

يشار إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تمتلك شبكة من معامل إنتاج الأعداء الحيوية فى المحافظات المختلفة، إلا أن معظم هذه المعامل يحتاج الى إعادة التأهيل ورفع كفاءة تجهيزاتها وتدريب العاملين بها على التقنيات الحديثة المستخدمة لإنتاج الأعداء الحيوية ونشرها فى الحقول وتقييم كفاءتها.