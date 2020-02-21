شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف وليد حسين رئيسا للإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة التنشيط السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف وليد حسين محمد بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وذلك فى إطار خطة وزارة السياحة والآثار للاعتماد على الشباب ذات الخبرات والكفاءة العالية فى مجال العمل السياحى لتنشيط الحركة السياحية الواردة إلى مصر.

وكان وزير السياحة والآثار ، قد أصدر قرارًا بتكليف نادر الشاعر ، بأعمال أمين عام صندوق السياحة، خلفا ل ياسر فاروق الذى تقدم باعتذار عن الاستمرار بالقيام بمهام منصبه كأمين عام الصندوق.

وكان الشاعر يشغل منصب مدير عام للشئون الادارية بهيئة التنمية السياحية، وتدرج بالوظائف الإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الموازنة بالقطاع المالى والإدارى بالهيئة .

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ويأتى القرار فى إطار خطوات جادة من الدكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والأثار ، لشغل الوظائف الشاغرة فى وزارة السياحة والاستفادة من الكفاءات ، حيث أصدر الاسبوع الماضى دكتور خالد العنانى ، وزير السياحة والآثار ، 3 قرارات بتكليف مناصب قيادية بهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى أنه أصدر تكليفا لماجد أبو سديرة برئاسة قطاع السياحة الدولية ، وشغل ماجد أبو سديرة ، عدة مناصب خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة وعمل معد برامج سياحية ، ومرشد سياحى منذ التخرج وحتى عام 1996.

كما تم تكليف إيمان محمود برئاسة قطاع سياحة داخلية وكانت تشغل مدير مكتب باريس ، وريهام وحيد مستشارا للترويج وكانت تعمل فى مكاتب الهيئة ببلجيكا وفرنسا، لافتا إلى أن جميعهم من أبناء هيئة تنشيط السياحة .

وتأتى هذه القرارات بعد أيام من قراراه بتكليف آيتن أحمد فؤاد للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى .