شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غرامات مشددة على أى منشأة تجارية تتلف الرصيف أو الطريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحى الدقى ليكون استكمالاً لمنظومة الطرق والمحاور التى تقوم المحافظة بتطويرها وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضارى للمحافظة .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال تفقد الشارع أن هناك مخطط تطوير سوف يتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة الى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية الى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة .

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ووجه المحافظ مديرية الطرق وحى الدقى بالحفاظ على الجزيرة الوسطى وان لا تقل مساحتها عن 3 أمتار اضافة إلى انشاء مشايات عرضية للمواطنين وتجميل مدخل الشارع وتوسعته .

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية للشارع حيث وجه المحافظ مديرية الطرق والإدارة العامة للمرور بعمل تخطيط مرورى كامل لشارع شهاب ومتابعة دورية للشارع ورفع كفاءة النظافة والتجريد به .

كما تفقد راشد اعمال التطوير الجارية بشارع البطل أحمد عبد العزيز موجها بمتابعة يومية للأعمال التى تقوم بها الشركة المنفذة لأعمال التطوير والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق اعلى المعايير مع إجراء الصيانات الدورية اللازمة موجها حى العجوزة والدقى ومديرية الطرق بالإشراف الدورى وتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على المال العام وما تم إنجازه من أعمال بالشارع .

ووجه محافظ الجيزة، بتوقيع غرامات مشددة على أى منشأة تجارية تتعدى على المال العام وتقوم بإتلاف الرصيف او الطريق مع إلزامها برد الشيء إلى أصله، ورافق المحافظ خلال جولته اللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش .

يذكر أن محافظة الجيزة تجرى أعمال تجديد لشوارع حى الدقى من بينها شوارع البطل أحمد عبد العزيز، وشهاب وعدد من الشوارع الداخلية بالحى.