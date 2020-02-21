شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ارتفاع مساحات القمح لـ3 ملايين و372 ألف فدان بزيادة 114 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه من واقع تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية بشان زراعات القمح ، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة النهائية لـ3 مليون و372 ألف فدان ، عن ما قبلة من العام الماضى 3 ملايين و258 ألف اى بزيادة 114 ألف فدان.

وأضاف الشناوى، فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 "، أنه يجرى حاليا الحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من القمح المحلى ، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج.

Advertisements

فيما أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لمديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميدانى فى الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التى تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التى تواجه المزراعين على أرض الواقع.

وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، أنه هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية ، مؤكدا إن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وأكد " الشناوى "، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد ، وتوفير جميع مستلزمات الانتاح ، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.