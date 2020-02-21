كواليس مأمورية أوقعت عاطلا اتخذ منزله ورشة سلاح في الحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

البحث عن ملاذ آمن يقيه ويلات الفقر وكابوس البطالة سيطر على ما يدور بعقله، جلس منزويا في أحد أركان منزله البسيط بقرية أم حنان التابعة لمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة، أفكار تدفق بوتيرة سريعة استقر على إحداها دون أن يدري بما ستؤول إليه الأمور.

داخل مكتبه بالطابق العلوي بقسم شرطة الحوامدية المُطل على الطريق الزراعي، يفحص المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث الحوامدية، قضية قيد التحقيق، يقطع ما ينجزه اتصالا من معاونه الدؤوب النقيب فاروق عبد القادر، طالبه الأول بالحضور سريعا إلى مكتبه لمناقشة الأمر.

"المعلومة دي مهمة جدا.. لازم تشتغل عليها بسرعة".. معلومات سرية وصلت للضابط الشاب بتحويل عاطل يدعى "نوح.ح." منزله إلى ورشة لتصنيع السلاح بدون ترخيص بعيدا عن أعين الشرطة.

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خطة محكمة أشرف عليها العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، تركزت على تشديد المراقبة والوقوف على طبيعة نشاط "الهدف".

مع اكتمال الصورة، منح اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، فريق البحث الضوء الأخضر لمداهمة ذلك الوكر وضبط المتهم في حالة تلبس.

عقب تقنين الإجراءات واستصدر إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية منزل المتهم بقيادة المقدم إكرامي البطران ومعاونه النقيب فاروق عبد القادر، وأمكن ضبطه وبحوزته 7 قطع أسلحة نارية، الأدوات المستخدمة في التصنيع، ومواسير سلاح ومقابض خشبية إضافة إلى مبلغ مالي.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة تجارته غير المشروعة. وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.