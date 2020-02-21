مصر | مدير المرور يتفقد الحالة على الطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير المرور يتفقد الحالة على الطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء علاء متولي، اليوم الجمعة، الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وحرص على تحقيق أقصى معدلات السيولة المرورية.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجدها بالحملات المرورية على الطرق والمحاور والطرق السريعة، لإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات وسحب الكثافات، لضمان وصول المواطنين لأماكنهم.

وشنت الإدارة حملات مكثفة لضبط المخالفات، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، ورفع السيارات المتروكة بالشوارع.



وتم تكثيف الحملات على الطرق السريعة بالرادار ونشر سيارات الإغاثة وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، للحد من وقوع الحوادث المرورية، ومنع ظهور أي كثافات.