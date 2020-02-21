أخبار مصر | وزير السياحة والأثار يلتقي نظيره اليوناني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والأثار يلتقي نظيره اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الجمعة، وزير السياحة اليوناني هاريس ثيوشاريس، فور وصوله للعاصمة اليونانية أثينا، بأولى جولاته الخارجية بعد دمج الوزارتين.

وناقش الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة البحرية لما تمثله الموانئ المصرية وآثارها من أهمية حضارية وثقافية، ما سيمثل تقديم وجبة سياحية ثقافية دسمة خاصة في ظل اهتمام السائح اليوناني بالسياحة الدينية مع وجود العديد من الكنائس والأديرة الأثرية القبطية في مصر ومنها مسار العائلة المقدسة.