أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يسافر إلى اليونان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يسافر إلى اليونان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، اليوم الجمعة، إلى اليونان، في أولى جولاته الخارجية بعد توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار.

وتأتي جولة "العناني" للقاء وزيري السياحة والثقافة اليونانيين، بناء على الدعوة الموجه إليه من الجانب اليوناني، وفي ظل تفعيل اتفاق التعاون الثلاثي الموقع عام ٢٠١٧ بين مصر واليونان وقبرص في مجال السياحة البحرية.

وشهد اللقاء السفير إبراهيم خيرت، سفير مصر في اليونان، والسفير ماجد مصلح، المشرف العام على إدارة العلاقات الدولية في وزارة السياحة والآثار.