أخبار مصر | وليد حسين رئيسًا للشئون الفنية بهيئة التنشيط السياحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد حسين رئيسًا للشئون الفنية بهيئة التنشيط السياحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف الأستاذ وليد حسين محمد، بمهام وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويأتي التكليف في إطار خطة الوزارة للاعتماد على الشباب ذات الخبرات والكفاءة العالية في مجال العمل السياحي لتنشيط الحركة السياحية الواردة إلى مصر.

يذكر أن المقصد السياحي يتمتع بعدد كبير من الميزات التي تتنوع ما بين السياحة الثقافية كالمزارات السياحية وسياحة المؤتمرات والمهرجانات، وكذلك السياحة الدينية حيث لدينا عدد من مجمعات الأديان النادرة إضافة لمسار العائلة المقدسة، كما تتمع مصر بشواطئ وصحارٍ وبيئات استشفائية ومحميات طبيعية تجعلها ذات تنوع سياحي كبير.